Kuşadası\'nda Deniz Dibi Temizlendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Güvercinada açıklarında deniz dibi temizlendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıçlar tarafından Güvercinada açıklarında deniz dibi temizliği yapıldı.

Çalışmaya Aydın Büyükşehir Belediyesi Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı da destek vererek deniz yüzeyindeki atıkları topladı.

Dalgıçlarca deniz dibinden hayalet ağların yanı sıra çeşitli çöpler çıkarıldı.

Çalışmayla, denizlerin temiz tutulmasının önemine ve ekosistemin korunmasına dikkat çekildi.