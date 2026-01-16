Kuşadası'ndaki Deniz Ticaret Tarihi Sergi Alanı'nı 181 Bin Kişi Ziyaret Etti

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından Güvercinada Açık Hava Müzesi içerisinde kente kazandırılan Deniz Ticaret Tarihi Sergi Alanı, 2025 yılında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Roma'dan Osmanlı'ya uzanan geniş bir döneme ait eserlerin bulunduğu sergi alanını, ocak-aralık aylarında 181 bin 419 kişi ziyaret etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in "müzeler kenti" projesi kapsamında Güvercinada Açık Hava Müzesi'nde yaşama geçirilen Deniz Ticaret Tarihi Sergi Alanı, 2025 yılında da Kuşadası'nı ziyaret eden turistlerin uğrak noktalarından biri oldu.

İçerisinde denizcilikle ilgili çeşitli objeler, deniz ticaretinin tarihsel gelişiminde kullanılan ticari eşyalar, balıkçılık aletleri ile mühürler bulunan sergi alanı, ocak-aralık aylarında 181 bin 419 kişiyi ağırladı. Sergi alanı, en yoğun dönemini ise haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında yaşadı.

Kuşadası'nın turizm gelirine önemli katkı sağlayan Deniz Ticaret Tarihi Sergi Alanı, "Deniz yaşamı", "Balıkçılık", "Ticari mallar", "Anforalar", "El kantarları ve ağırlıkları" ve "Cep terazileri" olmak üzere farklı tematik bölümlerden oluşuyor. Roma döneminden Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir zaman dilimine ait eserlerin yer aldığı koleksiyonlar, konularına göre kronolojik bir düzen içerisinde sergileniyor. Sergi alanında yer alan el kantarları ve ağırlıkları koleksiyonu ise dünyanın en zengin el kantarları ve ağırlıkları koleksiyonlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Güvercinada Açık Hava Müzesi ve Deniz Ticaret Tarihi Sergi Alanı'nda gelecek turizm sezonu için çeşitli yenilikler planladıklarını belirten İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Müzeler Sorumlusu Ersin Serçek, "Gösterilen yoğun ilgi bizleri son derece memnun etti. Başkanmız Ömer Günel'in öncülüğünde Kuşadası, bugüne kadar yeni kültür ve turizm rotaları kazandı. Güvercinada Açık Hava Müzesi ve Deniz Ticaret Tarihi Sergi Alanı'nda gerçekleştireceğimiz yeniliklerle 2026 yılında daha fazla yerli ve yabancı turisti ağırlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.