Kuşadası\'nda düşman işgalinden kurtuluşun 102. yılı kutlandı

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(AYDIN)- Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla Belediye tarafından ilçede fener alayı düzenlendi. Akşam saatlerinde Kısmet Otel kavşağından başlayan ve İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sona eren fener alayında 250 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Kuşadası Belediyesi, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla ilçede fener alayı düzenledi. Fener alayı saat 20.00'de Kısmet Otel kavşağından başladı. Atatürk Bulvarı üzerinde devam eden yürüyüşe 7'den 70'e binlerce vatandaş ile birlikte Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, belediye meclis üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Örgütü yöneticileri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan yurttaşlar, çalınan marşlar eşliğinde meşalelerle İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na yürüdü. Fener alayında 250 gönüllünün taşıdığı 250 metrelik dev Türk Bayrağı açıldı. Kutlama programının son bölümünde ise Kent Orkestrası sahne aldı.