Kuşadası'nda Ege Mahallesi'nden İlk Geri Dönüştürülebilir Atıklar Toplandı

25.02.2026 12:24  Güncelleme: 13:51
Kuşadası Belediyesi tarafından gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak için başlatılan “Dönüşüm Evde, Gelecek Ege’de” projesinde, pilot bölge olarak seçilen Ege Mahallesi’ndeki sitelerden ilk geri dönüştürülebilir atıklar toplandı. Atıklardan elde edilecek gelir, site yönetimlerinin hesaplarına aktarılacak.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak için başlatılan "Dönüşüm Evde, Gelecek Ege'de" projesinde, pilot bölge olarak seçilen Ege Mahallesi'ndeki sitelerden ilk geri dönüştürülebilir atıklar toplandı. Atıklardan elde edilecek gelir, site yönetimlerinin hesaplarına aktarılacak.

Doğanın ve çevrenin korunması için çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, 7 Şubat'ta,"Dönüşüm Evde, Gelecek Ege'de" adıyla yeni bir proje başlattı. Evlerden çıkan geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılmasını amaçlayan projede, pilot bölge olarak Ege Mahallesi seçildi. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü görevlileri kağıt, metal, plastik, pil ve bitkisel atık yağların toplanacağı özel tasarımlı kutu ve bidonları Ege Mahallesi'nde bulunan sitelerin yöneticilerine imza karşılığında teslim etti.

Projede ekipler, Ege Mahallesi'ndeki sitelerden ilk geri dönüştürülebilir atıkları topladı. Ekipler tarafından dikkatlice tartılan geri dönüştürülebilir atıkların karşılığında site yöneticilerine üzerinde geri dönüştürülebilir atıkların ağırlıklarının yazılı olduğu fişler teslim edildi. Sıfır atık toplama aracına aktarılan geri dönüştürülebilir atıklardan elde edilecek gelir, site yönetimlerinin hesaplarına gönderilecek. Böylece hem çevrenin temiz tutulmasına hem de kent ekonomisine katkı sağlanacak. Uygulama, ilerleyen aylarda kent geneline de yayılacak.

Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi'nde görevli Çevre Mühendisi Buket Kaya, projenin ilçe için çok önemli olduğunu belirterek, "Bu projeyi kent sakinlerine geri dönüşüm bilincini aşılamak amacıyla başlattık. Sürdürülebilir bir gelecek için herkesin elinden geleni yapması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

