Kuşadası'nda Eski Eşinin Arkadaşını Silahla Öldüren Kişi Tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eski eşinin arkadaşını silahla öldüren kişi tutuklandı.
Dün gece 03.00 sularında, Murat N, eski eşi D.B. ve yanındaki arkadaşı Orhan M. ile Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak'ta karşılaştı.
Orhan M'ye tabancayla ateş eden Murat N, olay yerinden kaçtı.
Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Orhan M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis tarafından yakalanan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat N, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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