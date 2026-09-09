Kuşadası'nda eylül güneşi turisti sahile çekti; deniz suyu 24 derece

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yerli ve yabancı turistler, 'sarı yaz' olarak adlandırılan eylül ayında denize girip, güneşli havanın tadını çıkardı.

Kuşadası'nda hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece olarak ölçüldü. Nemin yüzde 44, rüzgarın saatte 12 kilometre hızla batıdan estiği kentte, güneşli havayı fırsat bilenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. 'Sarı yaz' olarak adlandırılan eylül ayında sıcak havanın tadını çıkaranlar, denizde yüzüp, plajlarda güneşlendi. Bazıları da su sporları yapmayı tercih etti. Özellikle Kadınlar Denizi, Marina ve Davutlar gibi önemli turistik noktalardaki plajlar yerli ve yabancı turistlerin tercihi oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hafta sonu da güneşli havanın hakim olması bekleniyor.

Haber - Kamera: Oğuzhan BOYSAN/ KUŞADASI (Aydın),