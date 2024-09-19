Kuşadası'nda Gaziler Günü Töreni

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(AYDIN)- Kuşadası'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapılmasının yanı sıra şiirler okundu ve Ege yöresine ait dans gösterisi sahnelendi.

Kuşadası'nda Gaziler Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törene, ilçe Kaymakamı İbrahim Keklik, Belediye Başkan Vekili Ayşegül Dağlı, Başsavcı Furkan Öztürk, Garnizon Komutanı Yarbay İlker Görkem, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Üst Teğmen Emre Kaçak, Kuşadası Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Temsilcisi Şehrinaz Keskin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sahil Güvenlik Bot Komutanı Üst Teğmen Emre Kaçak yaptı. Kaçak, konuşmasında Türk milletinin işgal ve esarete asla boyun eğmediğini, şehitlerin sayesinde bugünlere gelindiğini vurguladı. Üst Teğmen Emre Kaçak, Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan kahramanlık mücadelesini ve şehitlerimizi asla unutmamak gerektiğini söyledi.

Konuşmanın ardından Ada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Nisa Yurttaş, gaziler için yazdığı şiiri okudu. Belediye Halk Dansları Akademisi Spor Kulübü tarafından sunulan Ege yöresine ait dans gösterisi törene büyük renk kattı.

Törenden sonra Belediye tarafından Gazibeğendi Tesisleri'nde şehit aileleri ve yakınları ile gazilere öğle yemeği verildi. Yemeğe, Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, ilçe Kaymakamı İbrahim Keklik ve Belediye Meclis Üyesi Çağlayan Erdem ve ilçe protokolü de katıldı.