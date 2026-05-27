Kuşadası Protokolü, Vatandaşlarla Bayramlaştı

(AYDIN) - Kuşadası protokolü, Kurban Bayramı'nın ilk gününde İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde yoğun katılımla gerçekleşen bayramlaşma töreninde, ilçenin ortak değerleri etrafında kenetlenen birlik ve beraberlik mesajları verildi. Bayramın manevi atmosferinin hissedildiği programda vatandaşlar, ilçe protokolüyle sohbet ederek bayram sevincini paylaştı.

Törene Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Çağlayan Erdem ile İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli başta olmak üzere ilçede görev yapan idari amirler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program boyunca vatandaşlarla tek tek bayramlaşan protokol üyeleri, Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Samimi görüntülere sahne olan törende, toplumsal dayanışmanın ve ortak yaşam kültürünün önemine dikkat çekildi.