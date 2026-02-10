Kuşadası'nda "Evde Dönüşüm" Ege Mahallesi'nden Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuşadası'nda "Evde Dönüşüm" Ege Mahallesi'nden Başladı

10.02.2026 13:26  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi, 'Dönüşüm Evde, Gelecek Ege'de' adlı proje ile geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasını hedefliyor. Ege Mahallesi'nde pilot uygulamaya geçen proje, çevre temizliğine ve kent ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak için başlatılan "Dönüşüm Evde, Gelecek Ege'de" projesinde ikinci aşamaya geçildi. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından Ege Mahallesi'nde bulunan sitelere, evlerden çıkan geri dönüştürülebilir atık ve bitkisel yağların toplanacağı kutu ve bidonlar teslim edildi.

Kuşadası Belediyesi, geçen hafta "Dönüşüm Evde, Gelecek Ege'de" adıyla yeni bir projeyi yaşama geçirdi. Evlerden çıkan geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılmasını amaçlayan projede, pilot bölge olarak Ege Mahallesi seçildi. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü görevlileri kağıt, metal, plastik, pil ve bitkisel atık yağların toplanacağı özel tasarımlı kutu ve bidonları, mahallede bulunan sitelerin yöneticilerine imza karşılığında teslim etmeye başladı.

Proje ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, kutu ve bidonlarda biriken geri dönüştürülebilir atıkları belirlenen program dahilinde düzenli aralıklarla toplayacak. Atıkların geri dönüştürülmesinden elde edilen gelir de site yönetimlerinin hesabına aktarılacak. Böylece hem çevrenin temiz tutulmasına hem de kent ekonomisine önemli bir katkı sağlanacak.

Kuşadası Belediyesi olarak çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir yaşam için önemli adımlar atmaya devam ettiklerini belirten İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Müdürü Hakan Bayrak, "Kent genelinde atık pillerden, kağıtlara, plastikten metale, camdan elektronik eşyalara ve bitkisel atık yağlara kadar topladığımız farklı atık türlerini kurduğumuz merkezlerde titizlikle ayrıştırıyoruz. Yeni yaşama geçirdiğimiz 'Dönüşüm Evde, Gelecek Ege'de' projesinin de buna önemli bir katkı sunacağından eminiz. Hedefimiz ilerleyen dönemde bu projeyi kent genelinde uygulamak" dedi.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Yönetim, Kuşadası, Güncel, Çevre, Pilot, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 'Evde Dönüşüm' Ege Mahallesi'nden Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık Melisa’nın ölümünde “ihmal“ iddiası Anne ve bakıcı tutuklandı 2 aylık Melisa'nın ölümünde "ihmal" iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı
İşte Türkiye’nin en kalabalık köyü Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu Yedişer kez müebbet hapis talebi 7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu! Yedişer kez müebbet hapis talebi
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 15:42:14. #7.11#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda "Evde Dönüşüm" Ege Mahallesi'nden Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.