Kuşadası'nda "Evde Dönüşüm" Ege Mahallesi'nden Başladı

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak için başlatılan "Dönüşüm Evde, Gelecek Ege'de" projesinde ikinci aşamaya geçildi. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından Ege Mahallesi'nde bulunan sitelere, evlerden çıkan geri dönüştürülebilir atık ve bitkisel yağların toplanacağı kutu ve bidonlar teslim edildi.

Kuşadası Belediyesi, geçen hafta "Dönüşüm Evde, Gelecek Ege'de" adıyla yeni bir projeyi yaşama geçirdi. Evlerden çıkan geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılmasını amaçlayan projede, pilot bölge olarak Ege Mahallesi seçildi. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü görevlileri kağıt, metal, plastik, pil ve bitkisel atık yağların toplanacağı özel tasarımlı kutu ve bidonları, mahallede bulunan sitelerin yöneticilerine imza karşılığında teslim etmeye başladı.

Proje ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, kutu ve bidonlarda biriken geri dönüştürülebilir atıkları belirlenen program dahilinde düzenli aralıklarla toplayacak. Atıkların geri dönüştürülmesinden elde edilen gelir de site yönetimlerinin hesabına aktarılacak. Böylece hem çevrenin temiz tutulmasına hem de kent ekonomisine önemli bir katkı sağlanacak.

Kuşadası Belediyesi olarak çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir yaşam için önemli adımlar atmaya devam ettiklerini belirten İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Müdürü Hakan Bayrak, "Kent genelinde atık pillerden, kağıtlara, plastikten metale, camdan elektronik eşyalara ve bitkisel atık yağlara kadar topladığımız farklı atık türlerini kurduğumuz merkezlerde titizlikle ayrıştırıyoruz. Yeni yaşama geçirdiğimiz 'Dönüşüm Evde, Gelecek Ege'de' projesinin de buna önemli bir katkı sunacağından eminiz. Hedefimiz ilerleyen dönemde bu projeyi kent genelinde uygulamak" dedi.