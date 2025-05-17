Kuşadası'nda Habitat Derneği ile İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Habitat Derneği ile İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Habitat Derneği ile imzaladığı protokollerle, doğal ve kültürel değerlerin geliştirilmesi için dijital eğitim desteği sağlayacaklarını duyurdu. Ayrıca, 'İstasyon Kuşadası' projesinin eğitim iş birliği de 2 yıl uzatıldı.

17.05.2025 17:02  Güncelleme: 18:30
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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, başkanlığını yaptığı Doğal Şehirler Birliği adına Habitat Derneği ile 'İstasyon Kuşadası' ve "Habitat Derneği ve Doğal Şehirler Birliği İş Birliği Protokolü'nü imzaladı.

Belediye Başkanı Ömer Günel, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ile ",'Habitat Derneği ve Doğal Şehirler Birliği İş Birliği Protokolü'nü imzaladı. Protokol ile Habitat Derneği tarafından birlik üyesi belediyelere, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet yürütecekleri tanıtım, yerel ürünlere pazar sağlama ve kapasite geliştirme, hibe ve iş birliği desteği oluşturma, iyi örnek uygulamaları ve network paylaşımı gibi alanlarda iki yıl süreyle dijital eğitim desteği sağlanacak. Protokole göre, birlik üyesi belediyeler, bulundukları kentlerin doğal, tarihi, kültürel dokusunu ve değerlerini geliştirip yaşatmalarına yardımcı olmak amacıyla faaliyet yürütürken, Habitat Derneği tarafından düzenlenecek eğitim ve atölye çalışmaları ile dijital çağın sunduğu olanakları en verimli şekilde kullanmaya başlayacak.

İş birliği 2 yıl uzatıldı

Başkan Ömer Günel tarafından Habitat Derneği ile imzalanan bir diğer protokol ise Kuşadası Belediyesi ile Türkiye Odalar Birliği ortaklığında, Meta'nın program partneri olduğu 'İstasyon Kuşadası' ile ilgili oldu. Protokolle, açıldığı 2021 yılından bu yana kent sakinlerinin, işletmelerin ve toplulukların dijital dönüşümüne katkı sunmak amacıyla faaliyet yürüten İstasyon Kuşadası'nda eğitim alanında Habitat Derneği ile yapılan iş birliği, 2 yıl süreyle uzatıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Habitat Derneği ile İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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