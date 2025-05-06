Kuşadası'nda Hıdırellez Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Kuşadası'nda Hıdırellez Şenliği Coşkusu

Kuşadası Belediyesi, Hıdırellez Şenliği'nde baharın gelişini kutladı. Belediye Başkanı Ömer Günel, katılımcılara sağlık, barış ve mutluluk dileklerinde bulundu. Şenlikte müzik, dans etkinlikleri ve dilek tutma ritüelleri gerçekleştirildi.

06.05.2025 11:41  Güncelleme: 12:21
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, baharın gelişini "Hıdırellez Şenliği" ile kutladı. Şenliğe katılan Belediye Başkanı Ömer Günel, "Dilekleriniz, sadece kentimiz ve ülkemiz için değil tüm insanlık için olsun. Bahar bayramınızı kutluyorum. Sizler için sıhhat, ülkem için barış ve hepiniz için mutluluk diliyorum" dedi.

Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen Hıdırellez, Kuşadası'nda Başkan Günel'in de katıldığı şenlikle kutlandı. Şenlikte ateşin üzerinden atlayan ilçe sakinleri, müzik ve danslar eşliğinde dilek tutup geleneksel ritüelleri yerine getirdi.

Setur Marina Halk Plajı'nda düzenlenen şenliğe vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Şenlikte sahne alan İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından çalınan ezgiler ile Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi Spor Kulübü'nün (KUŞADANS) performansı eşliğinde Hıdırellez coşkusu doruğa çıktı. Aileleri ve çocukları ile birlikte eğlenen vatandaşlar, dileklerinin yazılı olduğu kağıtları gül ağaçlarının altına gömdü.

Günel, Hıdırellez'in coşkuyla kutlandığı gecede, "Yaşadığımız kent için iyi dilekler dileyin, aileleriniz için, sevdikleriniz için güzel dilekleriniz olsun. ve dilekleriniz, sadece kentimiz ve ülkemiz için değil tüm insanlık için olsun. Bahar bayramınızı kutluyorum. Sizler için sıhhat, ülkem için barış ve hepiniz için mutluluk diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Hıdırellez Şenliği Coşkusu - Son Dakika

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