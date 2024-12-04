Kuşadası'nda 'Hoş Geldin Bebek' Projesi ile 330 Bebek Ziyaret Edildi - Son Dakika
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Kuşadası'nda 'Hoş Geldin Bebek' Projesi ile 330 Bebek Ziyaret Edildi

Kuşadası Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında 2024 yılı Ocak-Kasım ayları arasında 330 bebek ziyaret ederek ailelere özel hediye çantaları sundu. Aileler, Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

04.12.2024 15:04
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında 2024 yılının Ocak-Kasım ayları arasında 11 aylık sürede 330 bebek ziyaret edildi. Ziyaretlerde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ailelere özel olarak hazırlanan bebek çantaları hediye etti.

Kentte yeni çocuk sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmak amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hoş Geldin Bebek ziyaretleri 2024 yılında da devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ocak-Kasım ayları arasını kapsayan 11 aylık sürede 330 bebek ziyaret etti. Ziyaretlerde ailelere Başkan Ömer Günel'in tebrikleri ve iyi dileklerini ileten ekipler, içerisinde battaniye, bebek şampuanı ve bezi, termometre, tırnak makası, biberon, emzik, ıslak mendil ve yeni doğan takımının bulunduğu özel olarak hazırlanmış çantalar hediye etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren ebeveynler Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Hoş Geldin Bebek hizmetinden yararlanmak isteyen aileler Güvercin Masa hattını arayabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 'Hoş Geldin Bebek' Projesi ile 330 Bebek Ziyaret Edildi - Son Dakika

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