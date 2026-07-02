Kuşadası'nda Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı

(AYDIN)- Kuşadası'nda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gün boyu süren programda deniz şehitleri anılırken, yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi.

Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin 100'üncü yılı kutlamaları, Kuşadası'nda büyük coşkuya sahne oldu. Gün boyu süren etkinliklerde, sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve beraberindeki protokol üyeleri, Ege Port Limanı'ndan römorkörle Kuşadası Körfezi'ne açılıp, şehitlerin anısına denize sembolik çelenk bıraktı. Öğleden sonraki kutlama etkinliklerinde ise Güvercinada Kalesi'nde su sporları gösterisi, yüzme, denizden tabak çıkarma, karton tekne, sub board denge ve yelken yarışları düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan yarışlarda dereceye girenlere ödülleri, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sarıdedeoğlu ve protokol üyeleri tarafından verildi.

"BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYUYORUZ"

Kuşadası Liman Başkanı Vekili Önder Eyigün, denizciliğin önemine değinerek, "Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Bu nedenle denizcilik ülkemizde çok önemli bir faaliyet. İlçemiz Kuşadası da denizi ile tüm dünyaya ün salmış önemli bir turizm merkezi. Kuşadası'nda Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılını kutlamaktan onur ve büyük bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.