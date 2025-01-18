Kuşadası'nda Kaçak Göçmen Götüren İki Organizator Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuşadası'nda Kaçak Göçmen Götüren İki Organizator Tutuklandı

Kuşadası\'nda Kaçak Göçmen Götüren İki Organizator Tutuklandı

Kuşadası'nda Samos Adası'na kaçak göçmen götürdükleri belirlenen iki organizatör şüphelisi, jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

18.01.2025 15:16  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Samos Adası'na kaçak göçmen götürdüğü belirlenen 2 organizatör şüphelisi, jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler S.O. ve C.C.K., tutuklandı.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, geçen yıl 4 Ekim'de Yunanistan'ın Samos (Sisam) Adası'na kaçak göçmen götürdükleri, kameralardan belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, göçmen kaçakçılığı organizatör şüphelisi oldukları belirlenen S.O. ve C.C.K.'nin Türkiye'ye döndüğü saptandı. İki şüpheli, dün yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Göçmenler, Jandarma, Kuşadası, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Göçmen, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Kaçak Göçmen Götüren İki Organizator Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:14 Kılıçdaroğlu’ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri
18:00 Canlı anlatım Çok net gol kaçtı Canlı anlatım! Çok net gol kaçtı
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:37 2 golü ofsayta takılan Osimhen’den maç sonrası dikkat çeken öz eleştiri 2 golü ofsayta takılan Osimhen'den maç sonrası dikkat çeken öz eleştiri
22:17 Trump’ın yemin töreni Kongre binasında yapılacak Trump'ın yemin töreni Kongre binasında yapılacak
21:59 Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 19:53:01. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Kaçak Göçmen Götüren İki Organizator Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.