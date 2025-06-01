Kuşadası'nda Kaçak Tütün Operasyonu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, jandarmanın iş yeri ve ev adreslerine düzenlediği operasyonda 3 tona yakın kaçak tütün, çok sayıda makron, tütün kıyma ve sarma makineleriyle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası'nda kaçak tütün ve makaron sattığı ileri sürülen 3 kişinin iş yeri ve ev adreslerine dün operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 2 ton 988 kilogram kıyılmış tütün, 180 bin içi tütün doldurulmuş makaron, 75 bin sahte bandrollü ve bandrolsüz boş makaron, 1 sigara sarma makinesi ile 5 tütün kıyma makinesi ele geçirildi. M.B., R.Y. ve B.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber - Kamera: Oğuzhan BOYSAN/ (KUŞADASI) (Aydın),