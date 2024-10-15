Kuşadası'nda Kadın Belediye Başkan Yardımcısı Atandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Kadın Belediye Başkan Yardımcısı Atandı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim döneminde verdiği 'kadın belediye başkan yardımcısı' sözünü tutarak Ayşegül Dağlı'yı bu göreve atadı. Başkan Günel, kadın bakış açısının belediyeye değer katacağını belirtti.

15.10.2024 10:58  Güncelleme: 12:00
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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim döneminde vatandaşlara verdiği 'kadın belediye başkan yardımcısı' sözünü yerine getirerek Belediye Meclis Üyesi Ayşegül Dağlı'yı, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirdi. Başkan Ömer Günel, "Kadın sesi ve bakış açısı Kuşadası'na büyük değer katacak" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, emekli öğretmen Belediye Meclis Üyesi Ayşegül Dağlı'yı Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadı.

Uzun yıllar boyunca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Örgütü yönetiminde yer alan ve son olarak CHP İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini yerine getiren Ayşegül Dağlı'ya yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Ömer Günel, "Kadın hemşehrilerimiz bizler için çok kıymetli. Seçim döneminde kadınlarımıza onların sorunlarıyla çok yakından ilgilenecek ve hızlı çözüm üretecek bir kadın belediye başkan yardımcısı atayacağımın sözünü vermiştim. Deneyimli bir eğitimci olan ve kentimizi yakından tanıyan Sayın Ayşegül Dağlı'nın belediye başkan yardımcılığı görevini büyük bir başarı ile yerine getireceğinden ve kadın hemşehrilerimizin sesi olacağından eminiz. Hep birlikte kentimiz için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Kadın Belediye Başkan Yardımcısı Atandı - Son Dakika

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