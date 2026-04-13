Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Turizm Sezonu Öncesi Yenileme Çalışması - Son Dakika
13.04.2026 16:31  Güncelleme: 18:02
Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde güvenli ve konforlu ulaşım için yol bakım ve yenileme çalışmalarına başladı. Ekipler, deforme olmuş parke taşlarını yenileyerek yolu yeniden hizmete açmayı hedefliyor.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, turizm sezonu öncesinde Kadınlar Denizi Mahallesi'nde vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi için bakım onarım ve yenileme çalışmaları yürütüyor.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan 2669'uncu Sokak'ta kilit parke tamirat ve tadilat çalışmalarına başladı. Yaklaşık 150 metrekarelik alanda yürütülen çalışma ile zamanla deforme olan parke taşları yenilenerek yol daha güvenli ve kullanışlı hale getirilecek.

Turizm kentinde sezon hazırlıkları devam ederken; sürdürülen çalışmalarla hem kent estetiğinin korunması hem de ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor. Ekipler, mahalle sakinlerinin günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için çalışmaları gün içerisinde tamamlayarak yolu yeniden hizmete açmayı planlıyor.

Belediye yetkilileri, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının planlı şekilde devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

