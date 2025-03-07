Kuşadası'nda Kadınlar Günü'nde Şiddetle Mücadele ve Savunma Teknikleri Eğitimi

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında "Yakın Savunma Teknikleri" ve "İlişki İçinde Şiddet" konulu söyleşiye ev sahipliği yaptı. Yoğun ilgi gören etkinlikte katılımcılara, şiddet türlerinin ne olduğu ve kadınların fiziksel şiddete karşı kendilerini nasıl koruyacağı anlatıldı.

Kuşadası'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları devam ediyor. Bu kapsamda İbramaki Sanat Galerisi'nde Kuşadası Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı "Kuşadası Kadınca" oluşumunun katkılarıyla söyleşi düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı'nın da katıldığı söyleşi yoğun ilgi gördü. Söyleşide Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nde görev yapan Uzman Klinik Psikolog Candan Atak tarafından kadınlara fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet, dijital şiddet, flört şiddeti ve ısrarlı takip gibi konular hakkında bilgi verildi. Antrenör Sedanur Ediz ise barkovizyon sunumu eşliğinde, kadınların fiziksel şiddete karşı kendilerini yakın savunma tekniklerini kullanarak nasıl koruyacağını anlattı. Etkinliğin sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi verildi.

"Bizler bu ülkede öldürülmeden fikirlerimizi savunmak istiyoruz"

Etkinlikte konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, "Bizler kadınlar olarak şiddete karşı olan mücadelemize yılmadan devam etmek zorundayız. Biz eşitlik istiyoruz. Bizler bu ülkede öldürülmeden fikirlerimizi savunmak istiyoruz. Biz anneyiz, biz kadınız, biz genç kızız. Bizler bu dünyanın yarısıyız. Kadınların daha fazla aydınlanarak daha sıkı kenetlenmesi ve birbirlerine hayatın her alanında sahip çıkması gerekiyor" dedi.