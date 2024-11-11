YARALILARDAN 1'İ HAYATINI KAYBETTİ
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin unlu mamuller üreten bir kafeye girmesi sonucu yaralanan 4 kişiden Fikriye Becerikli, kaldırıldığı hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden otomobil sürücüsü İbrahim İ.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın),
Son Dakika › Güncel › Kuşadası'nda Kaza: 1 Ölü - Son Dakika
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