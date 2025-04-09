Kuşadası'nda Kitap Okuma Etkinliği Büyük İlgi Gördü

(AYDIN)- Kuşadası, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliğine ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediyesi'nin verdiği destekle Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi.

Kuşadası, kitap okuma etkinliğine ev sahipliği yaptı.Türk Kütüphaneciler Derneği'nin kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla 14 yıl önce başlattığı etkinlik, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlendi. "Üreten bir Türkiye için kitap okuyoruz" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliğe, kentin farklı okullarında eğitim gören öğrencilerle birlikte yetişkinler de katıldı. Güneşli havada 30 dakika boyunca kitap okuyan Kuşadalılar, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"20 bin kitap okumanız için sizleri bekliyor"

Etkinlikte konuşan Kuşadası Belediyesi Kütüphane ve Kitap Kafe Sorumlusu Mustafa Özyürek, "Günde sadece 20 sayfa kitap okumak hayal gücünün gelişmesine, bilgi birikiminin artmasına, düşünme ve analiz yeteneği ile hafızanın güçlenmesine katkıda bulunuyor. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı kütüphanelerde yaklaşık 20 bin kitap, okumanız için sizleri bekliyor" dedi.