Kuşadası Belediyesi'nden Yerel Kalkınma İçin Stratejik Adım

06.02.2026 10:56  Güncelleme: 11:56
Kuşadası Belediyesi, yerel kooperatiflerin üretimden pazarlamaya kadar tüm süreçlerini desteklemek amacıyla 'Kooperatif Danışmanlık ve Destek Birimi'ni kurdu. Bu yeni birim, sürdürülebilir yerel kalkınma ve kooperatiflerin ekonomik sürdürülebilirliği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, Kent Konseyi'nin öncülüğünde alınan meclis kararıyla "Kooperatif Danışmanlık ve Destek Birimi"ni kurarak, yerel kooperatiflerin üretimden pazarlamaya kadar tüm süreçlerde güçlendirilmesini ve sürdürülebilir yerel kalkınmanın kurumsal bir yapıya kavuşmasını sağladı.

Kuşadası'nda yerel kalkınmayı güçlendirmeye yönelik önemli bir adım atıldı. Kuşadası Kent Konseyi tarafından Ocak ayında düzenlenen "Yerel Kalkınmada Kooperatifçiliğin Önemi" panelinde ortaya konulan görüş ve öneriler, belediye meclisi kararıyla kalıcı bir kurumsal yapıya dönüştürüldü. Kuşadası Belediyesi şubat ayı meclis toplantısında alınan kararla "Kooperatif Danışmanlık ve Destek Birimi" resen kuruldu.

Yeni birimle birlikte kent genelindeki kooperatiflerin üretimden pazarlamaya kadar tüm süreçlerde desteklenmesi hedefleniyor. Birim, kooperatiflerin ekonomik sürdürülebilirliğini artırmayı ve yerel üreticiyi daha güçlü bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

17 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen panelde akademisyenler Prof. Dr. Tendü Hilal Göktuğ ve Prof. Dr. Deniz Çoban tarafından sunulan bilimsel değerlendirmeler, Kuşadası Belediye Meclisi'nin onayıyla uygulamaya alındı. Kurulan Kooperatif Danışmanlık ve Destek Birimi; lojistik sorunların çözümü, markalaşma süreçlerinin yönetilmesi ve kooperatiflerin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi konularında danışmanlık hizmeti sunacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, meclis kararının ardından yaptığı açıklamada yerel kalkınmanın ancak ortak akıl ve iş birliğiyle mümkün olabileceğini vurguladı. Günel, "Amacımız Kuşadası'nın bereketli topraklarını ve üreticimizin emeğini profesyonel bir yönetim anlayışıyla buluşturmak. Kent Konseyimizle birlikte attığımız bu adım, yalnızca bir birim kurulumu değil, Kuşadası için yeni bir ekonomik modelin başlangıcıdır" dedi.

Kuşadası Kent Konseyi, sürecin hayata geçirilmesinde katkı sunan Belediye Meclis Üyeleri Nilüfer Tektaş Cevahir, Hasan Göçmen ve Tahsin Barış Çınar'a; bilimsel katkıları nedeniyle akademisyenlere ve projeye liderlik eden Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

