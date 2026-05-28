Kuşadası'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu

Kuşadası\'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu
28.05.2026 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası, Kurban Bayramı'nda tatilcilerle doldu; oteller ve plajlar tamamen kapandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Kent girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otel ve pansiyonların yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı ilçede plajlar, yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Bayram ziyaretlerini yaptıktan sonra Denizli, İzmir ve Manisa başta olmak üzere çevre illerden yola çıkanlar da tatil için Kuşadası'na geldi. Yazlıkçılar ve günübirlik gelenlerin çoğunlukta olduğu kentin İzmir yönünden girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tatilcilerle birlikte Kuşadası'nın nüfusu, 1 milyona yaklaştı.

PLAJLAR DOLDU

Hava sıcaklıklarının artmasıyla bayramın ilk gününde olduğu gibi ikinci gününde de ilçenin dünyaca ünlü Kadınlar Denizi, Long Beach ve Sevgi plajları ile Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda boş yer kalmadı. İlçedeki Adagöl mesire alanı da yerli turistlerin tercih ettiği yerlerden biri oldu.

OTELLERDE BOŞ YER KALMADI

Kuşadası'ndaki otel ve pansiyonlarda boş yer kalmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye belgeli turistik tesislerin de tamamı doldu. Konaklamak için yer bulamayanlar plajlar, mesire alanları ve kamp bölgelerinde çadır kurdu.

YUNAN ADALARINA İLGİ

Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Sisam Adası'na bu yıl da bayramın ilk gününden itibaren ek feribot seferleri konuldu. Sisam'daki otellerin tümünü Türk tatilciler doldururken, restoran ve eğlence mekanlarında Türkler için özel organizasyonlar düzenlendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Etkinlikler, Kuşadası, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düzce’de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti Düzce'de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti
TOMA’nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı
Laos’ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5’i sağ olarak kurtarıldı Laos'ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5'i sağ olarak kurtarıldı
Galatasaray’dan TFF’ye tarihi boykot Galatasaray'dan TFF'ye tarihi boykot
İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı
Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu
’Türkiye’nin en sıcak yeri’ bayramın ilk gününde 46 derece 'Türkiye'nin en sıcak yeri' bayramın ilk gününde 46 derece

14:14
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
13:59
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
13:38
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
13:18
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
13:10
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
12:37
“Ben bu ülkeye dolar getiriyorum“ diyerek uçakta olay çıkardı
"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
11:00
Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik
Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 14:53:39. #7.12#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.