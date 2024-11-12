Kuşadası'nda Lokantaya Araç Girdi: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kullandığı otomobilin geri manevra sırasında lokantaya girmesi sonucu 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hacı Feyzullah Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralanan sürücü İ.İ. (84), Kuşadası Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İ.İ'nin ifadesinde olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Kazada yaralanan Y.Y. (23) ve C.S. (58) de tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay

İ.İ. idaresindeki 09 K 9541 plakalı otomobil, dün Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı'nda sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu lokantaya girmiş, kazada sürücü ile iş yerinde bulunan Fikriye Becerikli (85), Y.Y. ve C.S. yaralanmıştı.

Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Becerikli, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.