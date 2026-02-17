Kuşadası Belediyesi Ekiplerinden Öğrenci Servislerinde Kapsamlı Denetim

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocukların güvenli ulaşım hakkını korumak amacıyla kent genelinde faaliyet gösteren öğrenci servislerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan uygulamada, servis araçları tek tek detaylı incelemeden geçirildi.

Kuşadası genelindeki öğrenci servislerinde gerçekleştirilen denetimler, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Trafik Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla yapıldı. Uygulamaya İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman da eşlik etti.

Kent genelinde öğrencilere hizmet veren servis araçlarının güvenlik şartlarına uygunluğu, ruhsat ve çalışma belgeleri, sürücü evrakları ve araç içi donanımları kontrol edildi. Özellikle emniyet kemerleri, rehber personel bulundurulması, araç içi düzen ve taşıma kapasitesi gibi kriterler üzerinde hassasiyetle duruldu.

Denetimlerde eksik evrakı ya da teknik yetersizliği bulunan servis araçları hakkında gerekli uyarılar yapılırken mevzuata uygun hareket edilmesinin önemine dikkat çekildi. Yetkililer, çocukların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurgulayarak servis taşımacılığında en küçük bir ihmale dahi izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Kuşadası Belediyesi yetkilileri, öğrencilerin sabah evlerinden güvenle çıkıp, okullarına huzur içinde ulaşmalarını sağlamanın öncelikli sorumlulukları olduğunu belirterek benzer denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız devam edeceğini bildirdi.