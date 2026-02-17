Kuşadası Belediyesi Ekiplerinden Öğrenci Servislerinde Kapsamlı Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuşadası Belediyesi Ekiplerinden Öğrenci Servislerinde Kapsamlı Denetim

17.02.2026 14:14  Güncelleme: 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, çocukların güvenli ulaşım hakkını korumak için öğrenci servislerini denetledi. Denetimlerde sürücü belgeleri, ruhsatlar ve araç içi güvenlik donanımları kontrol edildi.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocukların güvenli ulaşım hakkını korumak amacıyla kent genelinde faaliyet gösteren öğrenci servislerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan uygulamada, servis araçları tek tek detaylı incelemeden geçirildi.

Kuşadası genelindeki öğrenci servislerinde gerçekleştirilen denetimler, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Trafik Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla yapıldı. Uygulamaya İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman da eşlik etti.

Kent genelinde öğrencilere hizmet veren servis araçlarının güvenlik şartlarına uygunluğu, ruhsat ve çalışma belgeleri, sürücü evrakları ve araç içi donanımları kontrol edildi. Özellikle emniyet kemerleri, rehber personel bulundurulması, araç içi düzen ve taşıma kapasitesi gibi kriterler üzerinde hassasiyetle duruldu.

Denetimlerde eksik evrakı ya da teknik yetersizliği bulunan servis araçları hakkında gerekli uyarılar yapılırken mevzuata uygun hareket edilmesinin önemine dikkat çekildi. Yetkililer, çocukların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurgulayarak servis taşımacılığında en küçük bir ihmale dahi izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Kuşadası Belediyesi yetkilileri, öğrencilerin sabah evlerinden güvenle çıkıp, okullarına huzur içinde ulaşmalarını sağlamanın öncelikli sorumlulukları olduğunu belirterek benzer denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Güvenlik, Belediye, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi Ekiplerinden Öğrenci Servislerinde Kapsamlı Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
16:04
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 16:52:22. #7.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi Ekiplerinden Öğrenci Servislerinde Kapsamlı Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.