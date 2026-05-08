Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
A.S'nin kullandığı 34 AFE 114 plakalı otomobil, Kuşadası-Selçuk kara yolu Kuştur mevkisinde, Z.C. idaresindeki 35 AKY 835 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile minibüsteki 10 yolcu, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kuşadası'nda Otomobil ile Minibüs Çarpıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?