Kuşadası'nda Otomobilin Bagajında 8 Kilogram Esrar Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuşadası'nda Otomobilin Bagajında 8 Kilogram Esrar Bulundu

Kuşadası\'nda Otomobilin Bagajında 8 Kilogram Esrar Bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin bagajında yapılan aramada 8 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

03.05.2024 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin bagajında 8 kilogram esrar bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kuştur mevkisinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Honaz" eşliğinde araçta yapılan aramada, bagaja gizlenmiş 8 kilogram esrar bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.???????

Kaynak: AA

Kuşadası, Aydın, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Otomobilin Bagajında 8 Kilogram Esrar Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Ali Koç’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:55 CHP lideri Özel’den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü CHP lideri Özel'den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
16:12 Ali Koç, Mehmet Büyükekşi’yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
15:42 Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında Vatandaş hayır simidi dağıttı Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında! Vatandaş hayır simidi dağıttı
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık
14:15 1 Mayıs’ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı 1 Mayıs'ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 16:33:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Otomobilin Bagajında 8 Kilogram Esrar Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement