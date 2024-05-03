Kuşadası\'nda Otomobilin Bagajında 8 Kilogram Esrar Bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin bagajında 8 kilogram esrar bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kuştur mevkisinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği "Honaz" eşliğinde araçta yapılan aramada, bagaja gizlenmiş 8 kilogram esrar bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.???????
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