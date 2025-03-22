Kuşadası'nda Ramazan İftarı Davutlar'da Yapıldı

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından ramazan ayının üçüncü iftar sofrası, Davutlar'da kuruldu.
Davutlar Mahallesi Kuşadası Belediyesi Ek Hizmet Binası bahçesinde tasavvuf müziği dinletisiyle başlayan iftar programında, ezanın okunmasıyla birlikte dualar edilerek oruçlar açıldı. Programa Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ali Aydın, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı.
İftar sonrasında çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterisi yapıldı.
Kuşadası Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği iftar yemekleri, bugün Güzelçamlı Mahallesi eski belediye hizmet binası önünde devam edecek.
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