Kuşadası\'nda Silahlı Saldırı Sonucu Tutuklandı

Güncel

TUTUKLANDI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, pusu kurup, bir süre önce boşandığı Derya B. ile onun sevgilisi Orhan Murat'a silahlı saldırıda bulunan Murat Nalbant, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Nalbant'ın saldırıda öldürdüğü Orhan Murat'ın yaşları 10 ile 19 arasında değişen 3 çocuk babası olduğu ve eşinden yıllar öce boşandığı öğrenildi.

Nalbant'ın daha önce de tek çocuğunun annesi boşandığı eşi Derya B.'nin başına tüfekle vurarak yaralama suçundan girdiği, cezaevinden bir süre önce denetimli serbestlikten yararlanarak çıktığı belirtildi.

Derya B.'nin söke ilçesinde yaşadığı ve saldırıda hayatını kaybeden Orhan Murat ile 8 aydır birlikte olduğu öğrenildi.

Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın),