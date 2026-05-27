Kuşadası\'nda Sisam Adası Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Sisam Adası'nda geçirmek isteyenler Kuşadası Limanı'nda yoğunluk oluşturdu.
Adaya gitmek için farklı illerden gelenler Kuşadası'ndan feribotlarla Sisam'a geçiyor.
Geçiş için limana gelenler hudut kapısında yoğunluk oluşturdu.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Aydın Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, gazetecilere, Kuşadası'ndan 9 günlük tatil sürecinde yaklaşık 25 bin turistin Sisam'a giriş yapmasını beklediklerini söyledi.
