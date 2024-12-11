Kuşadası'nda Sokak Hayvanları İçin Besleme Etkinliği Düzenlendi

Güncel

"En büyük silahım cinsellik oldu"

Fenerbahçe\'nin aylardır uğraştığı yıldız için Galatasaray da devrede

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi'nin havanın soğumaya başlamasıyla sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlanmasına dikkati çekmek için düzenlediği etkinlikte, üniversite öğrencileri can dostları besledi.

Kuşadası Kent Konseyi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) iş birliğiyle Kuşadası Kent Konseyi Binası önünde bir araya gelen hayvanseverler, yanlarında getirdikleri kuru mamalarla marina mevkiinden başlayarak Atatürk Anıtı'nda son bulan bölgede sokak hayvanlarını besledi.

Besleme yapan öğrenciler daha sonra İbramaki Sanat Galerisi'ne giderek, ADÜ öğrencisi Hazal Keleş'in yaptığı sunuma katıldı. Sunumunda özellikle yaz aylarında sokak köşelerine bırakılacak bir kap suyun patili can dostların hayatını kurtaracağının altını çizen Keleş, hayvanseverlere kedi ve köpeklerin hangi gıdalarla beslenmesi gerektiğini anlattı.