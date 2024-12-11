Kuşadası'nda Sokak Hayvanları İçin Besleme Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Kuşadası'nda Sokak Hayvanları İçin Besleme Etkinliği Düzenlendi

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Kuşadası Belediyesi, sokak hayvanlarına yardım etmek amacıyla üniversite öğrencilerinin katıldığı bir besleme etkinliği düzenledi. Öğrenciler, beraberlerinde getirdikleri kuru mamalarla sokak hayvanlarını besleyerek farkındalık oluşturdu.

11.12.2024 10:23  Güncelleme: 11:22
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi'nin havanın soğumaya başlamasıyla sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlanmasına dikkati çekmek için düzenlediği etkinlikte, üniversite öğrencileri can dostları besledi.

Kuşadası Kent Konseyi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) iş birliğiyle Kuşadası Kent Konseyi Binası önünde bir araya gelen hayvanseverler, yanlarında getirdikleri kuru mamalarla marina mevkiinden başlayarak Atatürk Anıtı'nda son bulan bölgede sokak hayvanlarını besledi.

Besleme yapan öğrenciler daha sonra İbramaki Sanat Galerisi'ne giderek, ADÜ öğrencisi Hazal Keleş'in yaptığı sunuma katıldı. Sunumunda özellikle yaz aylarında sokak köşelerine bırakılacak bir kap suyun patili can dostların hayatını kurtaracağının altını çizen Keleş, hayvanseverlere kedi ve köpeklerin hangi gıdalarla beslenmesi gerektiğini anlattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Sokak Hayvanları İçin Besleme Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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