Kuşadası\'nda Sürüklenen Teknedeki 2 Kişi Kurtarıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, önceki gün saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu bir tekne, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telsizle yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu (KB-87) sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla 2 kişiyi kurtardı. Tekne ise yedeklenerek Kuşadası Marina'ya getirildi.