Kuşadası Belediyesi, Kent Genelinde Altyapı Yatırımlarını Sürdürüyor

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlü ekipleri, yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek olası su taşkınlarına karşı Karaova Mahallesi 4459 Sokak'ta çalışma başlattı.

Kuşadası Belediyesi, kış mevsiminde kentte yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek olası su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla çalışmalarına yaz döneminde de devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar ile kentin uzun yıllardır kronikleşmiş altyapı sorunlarına çözüm üretiliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Karaova Mahallesi 4459 Sokak'ta çalışma başlattı. Kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan projeyle, bölgeye 294 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı kazandırılacak.