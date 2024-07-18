Kuşadası\'nda Ücretsiz Şezlong ve Şemsiye Uygulaması Devam Ediyor

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(AYDIN) - Kuşadası Kaymakamlığı ile yapılan protokolle 10 yıllığına Kuşadası Belediyesi'ne devredilen halk plajlarında ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulaması devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından plajlarda başlatılan ücretsiz şemsiye ve şezlong uygulaması, bölge sakinleri ve tatilciler tarafından memnuniyetle karşılanıyor. 7/24 esasına göre mesai yapan ekipler, bir yandan sahillerde bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürürken bir yandan da belirlenen program dahilinde şezlong ve şemsiye yerleştiriyor.

İlçenin tüm halk plajlarını tatilciler için hazır hale getiren Kuşadası Belediyesi ekipleri, son olarak Güzelçamlı Sahili'ne 100 adet şemsiye yerleştirerek vatandaşların kullanımına sundu.