Kuşadası Belediyesi, Yol Yapım ve Bakım Çalışmalarına Hız Verdi

10.04.2026 17:15  Güncelleme: 18:40
Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üstyapı yenileme projeleri çerçevesinde Karaova Mahallesi'nde 2 bin 700 metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin üstyapısını yenileme çalışmaları kapsamında Değirmendere'nin ardından Karaova Mahallesi'nde de düğmeye bastı. 7/24 esasına göre yürütülen çalışmalarla Efes-Cumhuriyet Sokak'a 2 bin 700 metrekare kilit parke taşı döşenecek.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarında eş zamanlı yürütülen yol yapım ve bakım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Değirmendere'den sonra şimdi de Karaova Mahallesi Efes-Cumhuriyet Sokağa kilit parke taşı döşemeye başladı.

Kentin üstyapı sorunlarını kalıcı olarak çözmek amacıyla 7/24 esasına göre mesai yapan Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dahilinde farklı bölgelerde sıcak asfalt dökümü, sathi kaplama ve kilit parke taşı döşeme çalışması yürütüyor. Bu kapsamda Değirmendere Mahallesi'ne geçen hafta yaklaşık 4 bin 200 metrekare yeni yol yapan ekipler son olarak Karaova Mahallesi Efes-Cumhuriyet Sokak'ta kilit parke taşı döşeme çalışması başlattı. Kısa süre içerisinde tamamlanacak çalışmayla bölgeye yaklaşık 2 bin 700 metrekare daha yeni yol kazandırılacak.

Kaynak: ANKA

