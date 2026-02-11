Kuşadası\'nda Uyuşturucu Operasyonu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda bir araç içerisinde 170 gram metamfetamin ile 52 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında takip ettikleri bir aracı Kuştur mevkisinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 170 gram metamfetamin, 52 sentetik hap, 12 bin 700 lira, 2 bıçak, 3 metal tepsi ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Araçta bulunan F.T. (40), N.G. (39), H.Y. (30) ve H.D. (40) gözaltına alındı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.