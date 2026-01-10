Aydın 2. İdare Mahkemesi, Adagöl'de Otel Projesi İçin Verilen "Çed Gerekli Değildir" Kararını İptal Etti

Haber: Buse ÖZBEY

(AYDIN) – Aydın 2. İdare Mahkemesi, Kuşadası'nın Adagöl kıyısında yapılması planlanan 153 odalı otel projesi için verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararını, çevresel etkilerin yeterince değerlendirilmediği gerekçesiyle iptal etti.

Kuşadası Kent Dayanışması, Kuşadası'nın Adagöl bölgesinde yapılması planlanan 153 oda kapasiteli otel için Aydın Valiliği tarafından verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararının iptali istemiyle Aydın 2. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Dilekçede, "ÇED Gerekli Değildir" kararının haksız ve hukuksuz bir şekilde alındığı, kurumlardan alınan görüşlerdeki proje içeriği ve Proje Tanıtım Dosyası'nın(PTD) farklılık taşıdığı belirtildi ve proje alanında tükenmekte olan bir kuş türünün olduğu vurgulandı.

Mahkeme, projeye ilişkin açılan davada, aralarında yurttaşların, Ege Çevre ve Kültür Platformu Derneği (EGEÇEP) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) de bulunduğu davacıların itirazlarını haklı bularak işlemin iptaline karar verdi.

Bilirkişi raporu belirleyici oldu

Kararda, uyuşmazlığın teknik yönü nedeniyle yapılan keşif ve bilirkişi incelemesine atıf yapıldı. Bilirkişi raporunda, projenin çevresel etkilerinin yeterince değerlendirilmediği, Proje Tanıtım Dosyası'nda (PTD) ciddi ve esasa etkili eksiklikler bulunduğu tespitlerine yer verildi.

Raporda, "ÇED Gerekli Değildir" kararının 153 odalı bir proje için verildiği, ancak kurum görüşlerinde projenin oda sayısının 130, 153 ve 156 olarak farklı şekillerde değerlendirildiği, bu durumun çevresel etkilerin sağlıklı biçimde analiz edilmesini engellediği belirtildi.

Adagöl ekosistemine vurgu

Mahkeme, kararında, proje alanının tamamının 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalan 100 metrelik sahil şeridi içinde yer aldığı, alana yalnızca 25 metre mesafede bulunan ve lagün niteliği taşıyan Adagöl ekosisteminin yüksek derecede hassas olduğu vurgulandı.

Bilirkişi raporunda, otelin atık sularının fosseptiklerde toplanarak vidanjörlerle taşınmasının, bu ölçekte ve kalıcı nitelikteki bir tesis için sürdürülebilir ve çevre açısından güvenli bir yöntem olmadığı ifade edildi. Bu yöntemin, gölet ekosistemi açısından kirlilik, ötrofikasyon ve geri dönülmez çevresel zararlar riski taşıdığına işaret edildi.

Gürültü, deprem ve yangın riskleri

Kararda ayrıca, PTD'de arkaplan gürültü ölçümlerinin yapılmadığı, kümülatif çevresel etkilerin değerlendirilmediği, alanın alüvyon zemin üzerinde bulunmasına rağmen sıvılaşma ve deprem risklerine ilişkin ayrıntılı bir zemin etüdünün sunulmadığı belirtildi.

Proje alanının, 1. derece yangına hassas orman alanlarına yaklaşık 150 metre mesafede olmasına rağmen, PTD'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Eylem Planı'na yer verilmemesi de iptal gerekçeleri arasında gösterildi.

İmar planı da iptal edilmişti

Mahkeme, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12 Ağustos 2025 tarihli kararıyla dava konusu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edildiğini hatırlatarak, taşınmazın plansız alanda kaldığını ve proje tanıtım dosyasının dayanağının ortadan kalktığını kaydetti.

Yeniden değerlendirme yolu açık

Mahkeme kararında, proje tanıtım dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi halinde idarece yeniden değerlendirme yapılabileceği belirtilirken, mevcut haliyle verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varıldı.

Mahkeme, dava konusu işlemin iptaline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idare tarafından karşılanmasına hükmetti. Karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Danıştay'a temyiz yolu açık bulunuyor.