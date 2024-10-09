Kuşadası'ndaki Parkta Vandalizm Olayı: Ahşap Bank Yerinden Söküldü

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(AYDIN)- Kuşadası'nda bulunan bir çocuk parkında, yere sabitlenmiş ahşap oturma bankı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yerinden söküldü.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Davutlar Mahallesi'nde bulunan Satı Kadın Parkı'nda sabah saatlerinde bakım ve onarım çalışması başlattı. Bu sırada ekipler, parktaki ahşap banklardan birinin yerinde olmadığını fark etti. Parkın çevresini arayan ekipler, bankı bir zeytin ağacının dalları arasında buldu. Bank, yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın sonucunda ağaçtan indirilerek tekrar yerine monte edildi. Kuşadası Belediyesi yetkilileri, vandalların neden olduğu düşünülen olayın sorumlularının bulunması ve gerekli cezayı alması için konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.