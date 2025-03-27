Kuşadası'ndan İmamoğlu'na Destek Mektupları - Son Dakika
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Kuşadası'ndan İmamoğlu'na Destek Mektupları

Kuşadası'nda, CHP Kuşadası İlçe Örgütü ve Belediye Başkanı Ömer Günel'in öncülüğünde başlatılan kampanya ile vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu'na destek mektubu yazdı. İlk mektuplar, haksızlık karşısında dayanışma amacıyla toplu halde PTT'ye teslim edildi.

27.03.2025 12:36
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(AYDIN)- Kuşadası'nda vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu'na mektup göndererek destek oldu. CHP Kuşadası İlçe Örgütü ve Belediye Başkanı Ömer Günel'in çağrısıyla başlatılan kampanya kapsamında CHP'li meclis üyelerinin de katılımı ile ilk dayanışma mektupları yola çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kuşadası'nda da büyük tepkiyle karşılandı. İlk günden itibaren sokaklara ve meydanlara çıkarak tepkilerini dile getiren yurttaşlar, bu kez yazdıkları mektuplarla Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduklarını göstermeye başladı. CHP Kuşadası İlçe Örgütü ve Başkan Ömer Günel tarafından başlatılan mektup kampanyası kapsamında ilk mektupları da CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Belediye Başkanı Ömer Günel ile belediye meclis üyeleri kaleme aldı.

"İnanıyorum ki her şey çok güzel olacak"

Ekrem İmamoğlu'na destek amacı ile ilk mektubu kaleme alan  Belediye Başkanı Ömer Günel, mektubunda, "Sayın Başkan'ım, haksızlığa uğradığınıza dair en ufak bir şüphem yok. Kuşadalı hemşehrilerimizle birlikte bu haksızlığa karşı ilk günden bu yana demokratik tepkimizi gösteriyoruz. Adalet tecelli edene kadar da ruhumuzla ve yüreğimizle yanınızda olacağız. Sizi hiç yalnız bırakmayacağız. Mübarek Ramazan Bayramı nedeniyle tüm Kuşadalılar sizlere bayram tebriklerini ve sevgilerini gönderen mektuplar yazdılar. Bu mektup onlardan sadece birisi. İnanıyorum ki her şey çok güzel olacak" ifadelerine yer verdi.

Hemşehrilerini Ekrem İmamoğlu ile dayanışmak amacıyla mektup ve bayram tebriği yazmaya davet eden Başkan Ömer Günel, "Sizler yazacaksınız, bizler mesajlarınızı Silivri'ye ulaştıracağız. Yazdığınız mesajları kuracağımız stantlara getirmeniz halinde mektuplarınızı Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem Başkanımıza ulaştıracağız. İnanıyorum ki mektuplarımız haksız bir şekilde Silivri'de tutulan yol arkadaşlarımızın yüzlerinde küçük de olsa bir gülümseme yaratacak" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, CHP'li meclis üyeleri, toplu halde yazdıkları mektupları daha sonra PTT'ye teslim ettiler.

Kaynak: ANKA

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