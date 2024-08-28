Kuşadası Topluluk Merkezi'nde Akıllı Şehir Uygulamaları Eğitimi

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği, ICC ve Meta iş birliği ile açılan İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi'nde üniversite öğrencileri ve gençlere yönelik düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda merkez son olarak 'Dream Act Lead' projesi çerçevesinde 'Akıllı Şehir Uygulamaları' içerikli bir eğitime ev sahipliği yapmaya başladı.

Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği, ICC ve Meta iş birliği ile açılan İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi'nde üniversite öğrencileri ve gençlere yönelik düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Türkiye'de bir belediye ile iş birliği içerisinde açılan ilk Topluluk Merkezi olma özelliğine sahip istasyon, kapılarını çocuklar ve gençler için farklı alanlarda ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlere aralıyor. Bu kapsamda merkezde üniversite öğrencileri ve gençlere akıllı şehir uygulamalarını öğretmeyi amaçlayan bir eğitim programı başladı.

Programa, Kuşadası Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (KSKD) ve İncirliova Gençlik Kültür Sanat ve Gelişim Derneği üyelerinin yanı sıra Estonya, Fransa, Yunanistan ve İtalya gibi 5 farklı ülkeden gelen 18-25 yaş arası 15 öğrenci katıldı.

Eğitimin ilk gününde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden Çevre Mühendisi Arda Coşar, öğrencilere, 'İklim Değişimi ve Kuşadası Belediyesi Sıfır Artık Yönetimi' konulu bir seminer verdi. 29 Ağustos'a kadar sürecek programda katılımcılara, akıllı şehirlere giriş, sürdürülebilir şehir gelişimi, akıllı şehirlere teknolojinin entegrasyonu, veri yönetimi ve gizliliği, kapsayıcı tasarım ve erişilebilirlik ile başarılı akıllı şehir uygulamaları gibi konularda eğitimler verilecek.