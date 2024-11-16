Kuşadası, Türk-Alman Dostluk Gecesi'ne Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Kuşadası, Türk-Alman Dostluk Gecesi'ne Ev Sahipliği Yaptı

Kuşadası, Türk-Alman Dostluk Gecesi\'ne Ev Sahipliği Yaptı

Kuşadası Belediyesi, RTK Reiseland tarafından düzenlenen Türk-Alman Dostluk Gecesi'nde, Almanya'dan gelen seyahat acentelerinin temsilcilerini ağırladı. Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nın turizm potansiyelini artırmak için çalıştıklarını ve gelecek sezon daha fazla yabancı turist beklediklerini belirtti.

16.11.2024 11:45  Güncelleme: 11:47
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, RTK Reiseland tarafından düzenlenen Türk-Alman Dostluk Gecesi'ne ev sahipliği yaptı. Başkan Ömer Günel, "Kentimizin turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki turizm sezonunda çok daha fazla yabancı turist ağırlayacağız" dedi.

Kuşadası, Avrupa'da yaklaşık dört bin seyahat acentesinin üye olduğu RTK Reiseland firmasının Almanya'dan gelen ve aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 500 temsilcisini ağırladı. Türk-Alman 1001 Dostluk Gecesi adı altında düzenlenen etkinliğe, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, başkan yardımcıları, illçenin turizm paydaşları, Almanya RTK Reiseland CEO'su Hanke Moll, Dünya Kardeş Kentler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner ve çok sayıda davetli katıldı.

RTK Reiseland firmasına Almanya'dan üye seyahat acentelerinin üst düzey yöneticileri ve temsilcileri geceye kırmızı ve beyaz renkte kıyafetler giyerek geldi. Kuşadası Kent Orkestrası'nın çaldığı müziklerle karşılanan yabancı turizmciler, daha sonra keşkek, gözleme, yaprak sarma, çiğ köfte, tantuni kebabı ve baklava gibi Türkiye'ye özgü yöresel lezzetlerin tadına baktı. Halk oyunları gösterilerinin renk kattığı etkinlikte dostluk havası esti. Gecenin sonunda ise Türk ve Alman turizmciler karşılıklı "Erik Dalı" oynadı.

Kuşadası'nın tanıtımı yapıldı

Kuşadası'na Avrupa ve Almanya'dan gelecek yabancı turist sayısını artırmak açısından büyük öneme sahip programda, Alman seyahat acentelerinin temsilcilerine, tüm yönleriyle kentin sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikler ile konaklama olanakları anlatıldı. Kuşadası'ndaki turizmcilerle bir araya gelen RTK Reiseland firmasına üye acentelerin yetkilileri, kenti daha fazla yabancı turistin ziyaret etmesi için yapılması gerekenler hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

"Rezervasyonlarda artış olacak"

Almanya RTK Reiseland CEO'su Hanke Moll, "Öncelikle Kuşadası bizim için turizm lokasyonları içerisinde liste başında geliyor. Türkiye'nin hem Avrupa hem de Almanya için çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirtmek istiyorum. Gelecek sene Almanya'dan Kuşadası'na yapılan tatil rezervasyonlarında önemli bir artış olacak. Kuşadası'nda çok samimi bir tatil ortamı var. Bizi Kuşadası'nda dostça misafir eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Başkan Günel ise şunları söyledi:

"Kuşadası'na gelen turist sayısı her geçen yıl yükseliyor"

"Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen sürede gerek yurtiçi gerekse de yurt dışında katıldığımız bir çok fuarda Kuşadası'na daha fazla yabancı turist çekmek için etkili bir şekilde tanıtım faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Bunun sonucunda Kuşadası ilk defa Avrupa'nın en büyük turizm acentelerini kentimizde ağırlıyor. Kuşadası'nda Alman turistleri yeniden görmenin heyecanı içerisindeyiz. Her geçen yıl Kuşadası'na gelen yabancı turist sayısında artış yaşanıyor. 2025 turizm sezonu her açıdan esnafımız ve bizim için çok olumlu geçecek. Almanya ve diğer ülkelerden kentimize gelen turist sayısında önemli bir yükseliş yaşanacak. Kentimizin turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyor, Kuşadası'nı daha geniş kitlelere tanıtmak adına projeler üretiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası, Türk-Alman Dostluk Gecesi'ne Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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