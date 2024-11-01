Kuşadası ve Creil Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Kuşadası ve Creil Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

Fransa'nın Creil Belediye Başkanı Jean Claude Villeman, Kuşadası Belediye Meclisi'ni ziyaret ederek iki şehir arasındaki kardeş şehir ilişkilerini resmiyete döktü. Toplantıda Creil'deki Türk topluluğu ve uluslararası dostluk vurgulandı.

01.11.2024 16:11  Güncelleme: 18:27
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(AYDIN) - Fransa'nın Creil Belediye Başkanı Jean Claude Villeman ve beraberindeki delegasyon, Kuşadası Belediye Meclisi'nin misafiri oldu. Toplantıdan önce Creil Belediye Başkanı Villeman'ın attığı imzayla her iki kent arasındaki kardeş şehir ilişkileri resmiyet kazandı.

Kuşadası Belediye Meclisi kasım ayı Olağan Toplantısı, Başkan Ömer Günel yönetiminde Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların ele alındığı toplantıya, Fransa'nın Creil Belediye Başkanı Jean Claude Villeman ve beraberindeki delegasyon da konuk olarak katıldı. Toplantıdan önce Creil Belediye Başkanı Villeman'ın attığı imzayla her iki kent arasındaki kardeş şehir ilişkileri resmiyete döküldü.

İmza töreninde konuşan Creil Belediye Başkanı Jean Claude Villeman, "Şehirlerimiz arasındaki kardeşlik ilişkisi Akdeniz'de Fas, Tunus ve Filistin gibi ülkelerle hali hazırda sürdürdüğümüz dostluk bağlarını tamamlayan bir eksene tekabül ediyor. Creil'de en az bin Türk ailesi yaşıyor. Bu sayı bize komşu olan şehirlerle birlikte daha da artıyor. Güzel ülkenizin güzel insanları tüm kültürlerini de şehrimize getiriyor. Bu Creil'i dünyaya açmak istememizin de bir göstergesidir. Amacımız dünyanın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu barış ruhunu geliştirmek için çaba göstermektir" dedi.

Başkan Günel ise "Creil'in nüfusu 35 bin civarında. Burada 113 ülkenin insanı barış içerisinde yaşıyor. Sevgili Başkan'ımız Jean Claude Villeman'ın da şehrine gelen herkesi kucaklamak gibi güzel bir özelliği var. Kendisi ve delegasyonunu Kuşadası'nda ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduk" diye konuştu.

İmar Komisyonu'nun yeni üyesi seçildi

Meclis toplantısında İmar Komisyonu'ndan istifa eden İYİ Partili Meclis Üyesi Yaser Doğan'ın yerine CHP'li Meclis üyeleri Gülden Akbulut, Fahrettin Çiçek ve Tibet Özer'in önergesiyle oy çokluğuyla İYİ Partili Hasan Göçmen seçildi. Meclis toplantısında Özel Kalem Müdürlüğü Koordinatörlüğü'ne getirilen Cevat Göğez'in yerine Özel Kalem Müdürü olarak Şebnem Kars Şenol atandı. Toplantıda özel bir firmadan Kuşadası Belediyesi'ne altı adet motosikletin bağışlanması da kabul edildi.

Kaynak: ANKA

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