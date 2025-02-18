Kuşadası ve Marl Kenti Kardeş Şehir İlişkisini Kutladı - Son Dakika
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Kuşadası ve Marl Kenti Kardeş Şehir İlişkisini Kutladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Almanya'nın Marl kenti belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programına katıldı. İki şehir arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin 25. yıl dönümünde, Kuşadası'nın turizm potansiyeli ve tarihi zenginliği vurgulandı.

18.02.2025 09:17  Güncelleme: 10:33
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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Almanya'nın Marl kenti belediyesi tarafından kurulan kardeş şehir ilişkilerini kutlamak üzere düzenlenen törene katıldı. Marl Belediye Başkanı Werner Arndt'in davetlisi olarak gittiği programda konuşan Günel, "Kuşadası Türkiye'nin turizmde amiral gemisi. Çevresinde 24 antik kent yer alıyor. 25 yılın verdiği kardeş şehir ilişkisiyle Kuşadası'na gelen herkesin sıcak bir ortamda karşılanacağının sözünü veriyorum" dedi.

Almanya'nın Marl kenti belediyesi, Avrupa'daki ülkelerle kardeş şehir ilişkileri kurması dolayısıyla bir kutlama programı düzenledi. Marl'daki Scharoun Okulu'nun konferans salonunda gerçekleştirilen programa, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de katıldı. Marl'ın Kuşadası'nın yanı sıra diğer kardeş şehirleri olan Fransa'nın Creil, Almanya'nın Bitterfeld, İngiltere'nin Pendle, Macaristan'nın Zalaegerszeg ve Polonya'nın Krosno kenti yöneticilerinin de yer aldığı kutlamada Başkan Ömer Günel, şehrin altın defterini imzaladı. Programda ayrıca, diğer şehirlerden gelen yöneticilerle de yakın iletişim kurularak Kuşadası'nın tanıtımı yapıldı. Program sonunda Marl Belediye Başkanı Werner Arndt tarafından Başkan Ömer Günel'e teşekkür plaketi takdim edildi.

"25 yıldır Türkiye'nin Kuşadası Belediyesi ile kardeşiz"

Kutlama programının açılış konuşmasını yapan Marl Belediye Başkanı Werner Arndt, "Bugün burada, Marl şehrinin kardeş şehir ilişkilerini kutlamak için toplandık. Şehirler arası dostluklar, sadece bizleri değil, tüm Avrupa'yı birleştiren güçlü bağlardır. Şu an, Birleşik Krallık'tan Polonya'ya kadar uzanan 175 şehir kardeşliğimiz bulunuyor. Avrupa'nın yanı sıra Türkiye ile de güçlü kardeş şehir ilişkilerine sahibiz. 25 yıldır Türkiye'nin Kuşadası Belediyesi ile kardeşiz. Bugün davetimi geri çevirmeyerek beni yalnız bırakmayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e de çok teşekkür ederim" dedi.

"Kuşadası Türkiye'nin turizmde amiral gemisi"

Marl ile olan kardeş şehir ilişkisini çok önemsediklerini belirten Başkan Ömer Günel ise "Burada yaşayan herkesi Kuşadası'na mutlaka bekliyorum. Kuşadası bambaşka, çok keyifli bir kent. Güneşiyle, deniziyle, doğasıyla, tarihiyle muhteşem bir kente sahibiz. Sahip olduğumuz bu değerleri de kardeş kentimizde yaşayan herkesin görmesini diliyorum. Marl'da yaklaşık 85 bin nüfus var ve bunun önemli bir kısmı Türk'lerden oluşuyor. Kuşadası Türkiye'nin turizmde amiral gemisi. Çevresinde 24 antik kent yer alıyor. 25 yılın verdiği kardeş şehir ilişkisiyle Kuşadası'na gelen herkesin sıcak bir ortamda karşılanacağının sözünü veriyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası ve Marl Kenti Kardeş Şehir İlişkisini Kutladı - Son Dakika

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