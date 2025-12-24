Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Sındırgı'ya Dayanışma Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Sındırgı'ya Dayanışma Ziyareti

24.12.2025 17:28  Güncelleme: 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ı makamında ziyaret ederek yerel yönetimlerde dayanışmanın önemini vurguladı. İki belediye arasında yürütülen çalışmalar ve deprem sonrası destekler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Sındırgı Belediye Başkanı ve Doğal Şehirler Birliği Kurucu Üyesi Serkan Sak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, iki belediye arasında yürütülen çalışmalar ve yerel yönetimlerde dayanışmanın önemi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Ömer Günel, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, geçen yıl 27 Ekim'de Sındırgı'da meydana gelen deprem de gündeme geldi. Depremin hemen ardından, Kuşadası Belediyesi tarafından depremzedelere sağlanan çadır desteği dolayısıyla Başkan Serkan Sak, Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

"Kentsel dönüşüm için gereken tüm planlamaların bir an önce bitmesi lazım"

Başkan Ömer Günel, deprem sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Her zaman olduğu gibi o günlerde de sosyal belediyecilik anlayışımızı ön planda tutarak depremde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza çadır desteğinde bulunduk. Temennimiz, bu tür acıların bir daha yaşanmaması. Buradan her iki belediye başkanı olarak ortak bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Başımıza bir felaket gelmesini beklemeden hem Kuşadası'nda hem de Sındırgı'da yapı stokunun yenilenmesi ve kentsel dönüşüm için gereken tüm planlamaların bir an önce bitmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Halen Doğal Şehirler Birliği Başkanlığı görevini yürüten Günel, Sındırgı ziyaretinde depremden etkilenen vatandaşlarla da bir araya geldi. Günel, Kuşadalıların depremzedelerle olan dayanışmasının yalnızca afet anlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, bundan sonraki süreçte de gönül bağının süreceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Serkan Sak, Ömer Günel, Belediye, Kuşadası, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Sındırgı'ya Dayanışma Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:10:44. #7.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Sındırgı'ya Dayanışma Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.