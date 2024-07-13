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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Yazarlar Platformu (KUYAP) iş birliğinde düzenlenen 6'ncı Kuşadası Yazarlar Şenliği başladı. Dokuz gün sürecek olan etkinlikte 24 Kuşadalı yazar, okurlarıyla buluşacak.

Kuşadası'nda bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Kuşadası Yazarlar Şenliği, Atatürk Anıtı önünde başladı. 21 Temmuz'a kadar 24 Kuşadalı yazarın katılımıyla devam edecek etkinliğin açılışına, çok sayıda kitapseverle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Vekili Çağlayan Erdem de katıldı. Kuşadası Kent Orkestrası'nın çaldığı birbirinden hareketli ezgilerle renk kattığı açılışta, Başkan Vekili Çağlayan Erdem tek tek stantları dolaşarak yazarlarla sohbet etti. Kuşadalı yazarlar da Başkan Ömer Günel'e kendilerine verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Etkinliğin açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Çağlayan Erdem, "Bu yıl da Kuşadası Yazarlar Şenliği'ni gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Etkinlik sayesinde Kuşadalı yazarlarımız hemşehrilerimizle buluşma fırsatı buluyor. Kuşadası Belediyesi olarak sanata ve edebiyata destek vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kuşadası Yazarlar Şenliği, 21 Temmuz'a kadar 18.00-00.00 saatleri arasında Atatürk Anıtı önünde ziyaret edilebilecek.