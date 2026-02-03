Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Kuşadasıspor Yönetimini Ağırladı - Son Dakika
Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Kuşadasıspor Yönetimini Ağırladı

03.02.2026 16:47  Güncelleme: 17:50
Kuşadasıspor Kulübü yönetimi, Başkan Ömer Günel'i ziyaret ederek gelir artırma projeleri ve altyapı yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Günel, kulübün her zaman destekçisi olacaklarını vurguladı.

(AYDIN)- Kuşadası spor Kulübü yönetimi, Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, siyah-beyazlı kulübün gelirlerini artırmaya ve altyapısında daha çok sporcu yetiştirmeye yönelik hayata geçirilecek projeler ele alındı.

Kuşadasıspor'da göreve aralık ayında başlayan yeni yönetim, Başkan Ömer Günel'e makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette belediye meclis üyeleri de yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede siyah-beyazlı kulübün başkanı Hüseyin Toydemir, Başkan Ömer Günel'e yaptıkları görev dağılımı hakkında bilgi verdi. Toplantıda daha sonra Kuşadasıspor'a kalıcı gelir sağlayacak proje ve faaliyetler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca geleceğin sporcularını yetiştirmek için kulübün altyapısına yapılacak yeni yatırımlar da ele alındı.

"Kuşadası Belediyesi olarak her zaman takımımızın yanındayız"

Kuşadasıspor'a her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Ömer Günel, "Kentimizin ortak değeri olan Kuşadasıspor'a verilen destek aslında çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yatırım yapmak anlamına geliyor. Biz Kuşadası Belediyesi olarak her zaman takımımızın yanındayız. Altyapımızda ne kadar çok çocuğumuza spor yaptırabilirsek, onları kötü alışkanlıklardan o kadar çok korumuş oluruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ömer Günel, Kuşadası, Belediye, Güncel, Son Dakika

Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Kuşadasıspor Yönetimini Ağırladı
