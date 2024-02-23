Kuşak ve Yol İnisiyatifi, dünya barışına katkı sağlıyor

Güncel

İSTANBUL, 23 Şubat (Xinhua) -- İstanbul'da düzenlenen Avrasya Ekonomik Zirvesi'nde Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin kazan-kazan işbirliğini güçlendirerek dünya barışı ve istikrarına yaptığı katkılardan övgüyle bahsedildi.

Zirvenin ikinci günü olan Perşembe günü düzenlenen "Barış Arzusu: Kuşak ve Yol 11 Yaşında" başlıklı özel bir oturumda, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin başarıları ve sunduğu katkılar dile getirildi.

Oturumda konuşma yapan Çinli düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü'nün Başkanı Liu Gang, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin başlatılmasından bu yana inisiyatif kapsamında 3.000'den fazla proje için anlaşma imzalandığını ve 1 trilyon ABD doları tutarında yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.

"Bu, Çin'in insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını nasıl hayata geçirdiğine dair önemli bir örnek" diyen Liu, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin "uluslararası işbirliği için yeni bir çerçeve oluşturduğunu ve insanlığın ortak kalkınması için mümkün olan en geniş zeminde birbirine yaklaşan çıkarları aradığını" sözlerine ekledi.

Özbekistan'ın eski Dışişleri Bakanı ve Shanghai İşbirliği Örgütü eski Genel Sekreteri Vladimir Norov, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin küresel bir karşılıklı bağlantı ağı yaratarak dünya ekonomisinin gelişmesine ivme kazandırdığını söyledi.

Norov, Çin ile Avrupa'yı birbirine bağlayan kıtalararası ulaşım hattının özellikle Kovid-19 pandemisi sırasında küresel tedarik zincirinin istikrara kavuşturulmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Norov, "Modern dünya ekonomisi temelinde ulaşımda karşılıklı bağlantı; mal, sermaye ve hizmetlerin ülkeler arasındaki değiş tokuşuna imkan verirken uluslararası ekonomik işbirliğini de güçlendiriyor" diye ekledi.

Bosna Hersek Federasyonu Gazi ve Engelliler Bakanı Nedzad Lokmic ise Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin birliği teşvik etmesi bakımından insanlık için "son derece" önemli olduğunu ifade etti.

Lokmic, "Barış içinde yaşamak sadece bir mücadele değil, aynı zamanda hepimiz için daha iyi bir gelecek yaratmak adına müşterek ahlaki ve siyasi bir sorumluluktur" dedi.

İstanbul merkezli Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen ve Çarşamba günü başlayan 27. Avrasya Ekonomik Zirvesi, küresel büyümeyi etkileyen zorluklara yönelik çözümlere odaklanıyor.