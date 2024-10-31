Kusayr'da Hava Saldırıları - Son Dakika
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Kusayr'da Hava Saldırıları

Suriye'nin Kusayr ilçesinde havadan yapılan saldırılarda askeri hedefler vuruldu.

31.10.2024 15:16
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Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline bağlı Kusayr ilçesinde birden fazla noktaya kimliği belirsiz savaş uçakları hava saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz hava araçları, Humus'un güney kırsalında yer alan Kusayr ilçesine yerel saatle 13.20-13.55 arasında 5 saldırı gerçekleştirdi.

Saldırılarda, pazar yerindeki bir askeri karargah, Cusiye Sınır Kapısı, sanayi bölgesinde bir askeri karargah, Kusayr'ın batı kırsalını Lübnan'a bağlayan Def Köprüsü hedef alındı.

Asi Nehri üzerinde bulunan Def Köprüsü'nün, Hizbullah tarafından Kusayr ile Lübnan'ın kuzeyi arasında askeri ve lojistik sevkiyat amacıyla kullanıldığı ifade ediliyor.

Esed rejimi, saldırıyı İsrail'in yaptığını iddia etti

Beşşar Esed rejiminin ajansı SANA haberinde, İsrail güçlerinin Kusayr'daki sanayi bölgesi ile sivillerin yaşadığı konutları hedef aldığını ileri sürdü.

Haberde ayrıca sanayi bölgesinde hasar meydana geldiği ve ilk belirlemelere göre bazı sivillerin yaralandığı iddia edildi.

Öte yandan saldırıya ilişkin İsrail tarafından şu ana kadar herhangi açıklama yapılmadı.

Humus ilinde Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kusayr'da Hava Saldırıları - Son Dakika

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