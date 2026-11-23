ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner, NATO anlaşmasının 5. maddesine benzer güvenlik garantilerinin Ukrayna'ya sağlanması olasılığını "ABD'nin ulusal çıkarlarına açıkça hizmet etmesi" şartına bağladı.

Kushner, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın, Ukrayna için (NATO anlaşmasının) 5. maddesi benzeri güvenlik garantilerini değerlendirmeye istekli olduğunu belirtti.

Bu durumu "kalıcı barış için kritik bir unsur" olarak niteleyen Kushner, " Rusya'nın da bu tür garantileri görüşmeye istekli olması, ileriye dönük önemli bir adımdır ve barış konusunda ciddi olduğunun olası bir göstergesi olabilir." ifadesini kullandı.

Caydırıcılık ve çatışmayı önleme düzenlemeleriyle desteklenmiş ve güvenilir bir "5. madde benzeri garantilerin" yeni bir savaş riskini önemli ölçüde azaltabileceğine dikkati çeken Kushner, şunları kaydetti:

"(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy, bu garantilerin somut, güvenilir ve net bir şekilde belgelenmiş olması gerektiği konusunda haklı. Yürüttüğümüz çalışma tam olarak budur. Bunlar, ABD'nin verebileceği en önemli taahhütler arasında."

Trump'ın onay ihtiyacı

Önerilecek herhangi bir garantinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanması gerekeceğini kaydeden Kushner, "Kendisi (Trump) böyle bir adımı, yalnızca bunun ABD'nin ulusal çıkarlarına açıkça hizmet ettiğine inandığı ve oluşturulan daha geniş güvenlik düzenlemeleri sayesinde söz konusu garantinin devreye sokulma ihtimalinin son derece düşük olduğunu gördüğü takdirde atacaktır." dedi.

Kushner, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin "savaş sonrası Avrupa güvenlik mimarisinden bağımsız olarak nihai hale getirilemeyeceğini" belirterek, bu iki konunun "bir bütün olarak ele alınması gerektiğini" ifade etti.

"Üzerinde anlaşmaya varılmadıkça hiçbir şey kararlaştırılmış sayılmaz"

Taraflar arasında "niyet ve taahhütler" konusunda net bir anlayışa ve işlevini sürdürebilecek pratik mekanizmalara ihtiyaç olduğunu kaydeden Kushner, şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın güvende olduğu, Avrupa'nın daha güçlü hale geldiği, Rusya'nın NATO'nun bir çatışma arayışında olmadığına dair güven duyduğu, NATO ve ortaklarının ise Rusya'nın komşularının egemenliğine ve güvenliğine saygı göstereceğine inandığı bir gelecek hedefliyoruz."

İlerleyen haftalarda, hem ikili hem çok taraflı platformlarda, bu güvenlik mimarisi üzerinde ortak bir anlayışa varmaya çalışacaklarını kaydeden Kushner, "Üzerinde anlaşmaya varılmadıkça hiçbir şey kararlaştırılmış sayılmaz." dedi.

Kushner, "tarihsel meseleler" üzerinde görüşmeye istekli olmanın, "kan dökülmesini durdurmak adına" önemli bir fırsat olduğunu kaydederek sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Hedefimiz egemen, güvenli, müreffeh ve özgür bir Ukrayna. Daha güçlü ve istikrarlı bir Avrupa. Yeni bir savaş ihtimalini büyük ölçüde azaltan düzenlemeler üzerine inşa edilmiş kalıcı bir barıştır. Önümüzdeki görev budur."