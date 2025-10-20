Kushner ve Witkoff, İsrail'de Ateşkesi Görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kushner ve Witkoff, İsrail'de Ateşkesi Görüşecek

20.10.2025 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump'ın temsilcileri Witkoff ve Kushner, Gazze'deki ateşkes için İsrail ile görüşüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, Gazze'de varılan ateşkesi görüşmek için İsrail'i ziyaret ediyor.

Witkoff ve Kushner, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'nin ziyaretinden saatler önce İsrail'e ulaştı.

Yerel basındaki habere göre, Witkoff ve Kushner, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

Görüşmenin ana gündemini ise Gazze'de varılan ateşkes süreci oluşturuyor.

İsrail'in dünkü geniş çaplı hava saldırıları 10 Ekim'de varılan ateşkesin bozulacağı endişesi doğurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, saldırıların yanı sıra Gazze'ye insani yardım tırlarının girişini de askıya almıştı.

Bu adımlardan kısa süre sonra Netanyahu yönetimi geri adım atarak saldırıları sonlandırarak ateşkesin yeniden yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ayrıca Gazze'ye insani yardımların da girişine izin verileceği belirtilmişti.

İsrail basını, Netanyahu yönetiminin ABD baskısıyla ateşkesi tehlikeye atan saldırıları durdurduğunu ve insani yardım girişine getirdiği yasağı kaldırdığını yazmıştı.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, İnsan Hakları, Jared Kushner, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kushner ve Witkoff, İsrail'de Ateşkesi Görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Sahte çakarlı araçla karakola gitti Üstelik ehliyetsiz Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
Trump “Yakında kara operasyonu olacak“ dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı Trump "Yakında kara operasyonu olacak" dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı
Erzurum’da 3,5 büyüklüğünde deprem Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması ''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

23:51
Samsunspor’a Tanguy Coulibaly’den kötü haber geldi
Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi
22:46
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Avrupa’da kaçıncı olacağını tahmin etti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
22:12
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
21:23
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
20:30
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
20:12
Kurtlar Vadisi’nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 05:21:53. #7.11#
SON DAKİKA: Kushner ve Witkoff, İsrail'de Ateşkesi Görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.