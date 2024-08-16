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Kuşlar ekolojik tünel sayesinde daha rahat hareket ediyor

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, "Ankara- Nallıhan karayolunda ekolojik tünel ve köprünün açılması sonrası alanda kuşların daha rahat hareket sağladığı gözlemlenmiştir" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Nallıhan Kuş Cenneti alanında yapımı tamamlanarak hizmete kazandırılan "Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli"nin ekolojik dengeye büyük avantajlar sağladığını, tünel sayesinde kuşların kara yolu yoğunluğundan daha az etkilendiğini söyledi.

"160 kuş türü burada yaşamakta ve üremekte"

DKMP Genel Müdürü Çokçetin, "Nallıhan Kuş Cenneti, 451 hektar büyüklüğünde olup hedef türü su kuşlarıdır. 160 kuş türü burada yaşamakta ve üremekte. Soyu tehlikede bulunan karaleylek ve ülkemizde bulunan 6 balıkçıl türünün beşi burada yaşamakta" ifadesini kullandı.

Kız Tepesi Anıtı

Her yıl bölgede kuş gözlemi yapıldığını söyleyen Çokçetin, "Kuşların üreme, beslenme ve barınma alanı olan Nallıhan Kuş Cenneti'nin bitişiğinde yer alan Kız Tepesi Anıtı da alanın önemli kaynak değerlerini oluşturmakta. Kuş cennetinin doğu ve güney yönünde uzanan kayalıklar; Karaleylekler ve yırtıcı kuş türleri için önemli üreme habitatı oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

Sarı, kahve ve kırmızı renklerinin görsel şöleni

Çokçetin, "Jeolojik yapısı ile açık laboratuvar niteliği sunan saha, çökelme ortamının özelliklerini yansıtan sarı, kahve ve kırmızımsı tabakaların üst üste tekrarlanması ile görsel açıdan da üstün bir peyzaj özelliğine de sahiptir" diye konuştu.

"Tünelin açılması sonrası kuşların daha rahat hareket sağladığı gözlemlenmiştir"

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, şunları kaydetti:

"Nallıhan Kuş Cenneti ile Kız Tepesi Tabiat Anıtı'nın hemen bitişiğinden geçen Ankara-Nallıhan karayolunda yapılan ekolojik tünel ve tünel çıkışındaki köprüyle alandaki doğal yaşamın karayolu yoğunluğundan etkilenmemesi amaçlanmıştır. Tünel ve köprünün açılması sonrası alanda kuşların daha rahat hareket sağladığı, trafik gürültüsünün ortadan kalktığı, ziyaretçilerin eski yan yolu kullanarak alana daha fazla ziyaret gerçekleştirdiği gözlemlenmiştir.